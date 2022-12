Il ciclismo dice addio a Vittorio Adorni, a Imola vinse il mondiale nel '68

Il mondo del ciclismo è in lutto: è morto il campione parmigiano Vittorio Adorni, aveva 85 anni. Da corridore professionista vinse il Giro d'Italia del 1965 e il Mondiale di Imola nel 1968. Dopo il ritiro fu anche dirigente sportivo, conduttore televisivo e opinionista.

L’ex ciclista è spirato ieri notte a San Lazzaro Parmense, località in cui era nato 85 anni fa. Professionista dal 1961 al 1970, l’emiliano ebbe la sua giornata di massima gloria nel 1968, quando si laureò Campione del Mondo di fronte al pubblico di Imola al termine di una fuga leggendaria.

Vittorio Adorni vinse il Giro d’Italia nel 1965 e salì sul podio della Corsa Rosa in altre due occasioni (secondo nel 1963 e nel 1968). Tra gli altri risultati di lusso i tre podi consecutivi alla Liegi-Bastogne-Liegi (tra il 1963 e il 1965, senza mai riuscire a vincerla) e la seconda piazza alla Milano-Sanremo nel 1965. Ne ha dato notizia Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: "Ciao Vittorio, salutami papà".

Il messaggio del sindaco di Imola

“A nome della Città di Imola, dell’Amministrazione comunale e mio personale esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Adorni. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla nostra città, per quella sua impresa leggendaria che lo portò a conquistare il Campionato del Mondo di ciclismo del 1968, proprio sulle strade di Imola. La sua fu una vittoria epica, che rimane negli annali della storia del ciclismo di tutti i tempi. Campione nello sport e nella vita, per stile, eleganza e competenza, dai tratti distinti, sempre cordiale e disponibile, ha fatto avvicinare ed innamorare più e più persone al ciclismo".

"E’ rimasto costantemente in contatto con la nostra città, grazie alle tante e solide amicizie che anche qui ha saputo costruite nel corso degli anni. Un legame che lo portò, nel 2004, a guidare la candidatura di Imola, nel tentativo di riavere il Mondiale di ciclismo di quell’anno e che è stato sancito anche dal conferimento, nel 2018, del Grifo Città di Imola, il più importante riconoscimento cittadino, a cinquant’anni dalla sua vittoria al Mondiale del 1968. A nome della Città di Imola, dell’Amministrazione comunale e mio personale formulo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti a lui cari; ci stringiamo a loro in questo momento di così grande dolore".