Addio a Walter Bussolari: la Fortitudo piange il suo speaker

E' morto Walter Bussolari, speaker appassionato della Fortitudo. Il club "esprime tutto il proprio sconforto e grande tristezza - si legge in una nota - la scomparsa di Walter lascia un vuoto incolmabile sia sotto il profilo della competenza e dell’abnegazione, sia per la grande professionalità e signorilità con cui ha vissuto, sempre con il sorriso, tutto il suo percorso di vita a sostegno e supporto della pallacanestro e (in questi anni) all’interno del nostro sodalizio".

Fortitudo Pallacanestro partecipa all’unanime cordoglio per la scomparsa di Walter e manifesta tutta la sua vicinanza alla famiglia e agli amici più stretti.