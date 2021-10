Moto GP., ultima gara per Valentino Rossi: Bonaccini: “Campione straordinario, regalate eccellenze della nostra terra"

Valentino Rossi non lascia solo con un palmares "da urlo" il Moto GP, ma anche con Parmigiano-Reggiano e .Aceto balsamico

Oggi a Misano Adriatico, l'ultima gara in Italia per "The doctor": “Campione straordinario, lascia un segno indelebile nella storia dello sport. Abbiamo voluto che in questa occasione portasse con sé alcuni prodotti che sono tra le eccellenze della nostra terra” ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Il presidente Bonaccini ha espresso al campione che lascia le scene del Motomondiale il saluto, l’affetto e la partecipazione che gli sportivi, e gli emiliano-romagnoli in prima fila, gli hanno sempre riconosciuto.