Motori: Gino Rocchio si riconferma, per la terza volta consecutiva, Campione Regionale Emilia Romagna Aci Karting

Rioveggio (Bo) 18 ottobre 2020. Nuovo successo per Gino Rocchio che, a due settimane dalla vittoria del titolo di Campione Italiano ACI Sport CLUB (categoria 60 Super Mini), aggiunge un altro trofeo all’albo, conquistando per la terza volta consecutiva il titolo di Campione Regionale Emilia Romagna ACI Karting. Nella quinta ed ultima prova del campionato l'atleta di Cesenatico, a soli dieci anni, si è laureato Campione Regionale ACI Karting per la categoria 60 Mini, sul Circuito di Rioveggio (BO). Il giovane pilota, sceso in pista con i colori di Antonelli Motorsport su Kart Parolin, è stato il protagonista indiscusso di Pre-finale e Finale e, ha dominato per tutto il campionato. Rocchio ha fatto una gara spettacolare ed esprimendo tutta la sua bravura ha conquistato una stupenda vittoria. Con questo podio conquista il terzo titolo regionale dopo quello del 2018 nella categoria Entry Level e quello del 2019 sempre nella 60 Mini. Rocchio non si ferma e guarda ancora avanti: “Adesso pensiamo al Campionato Italiano ACI Karting della prossima settimana. Ci saranno moltissimi piloti e la competizione nella 60 Mini Nazionale è molto alta.” – dice il giovane pilota – “Cercherò di dare il meglio! Sono carico!”. E allora non resta che portare a casa il trofeo, lucidare il casco e ripartire alla volta del Circuito Internazionale 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo (PV).