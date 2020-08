Museo del Basket al PalaDozza, via libera del Comune

Rallentato come altre opere nei mesi scorsi dall'emergenza covid, fa un nuovo passo avanti il progetto di ristrutturazione del PalaDozza di Bologna e la realizzazione del Museo del Basket.

Gli uffici tecnici del Comune hanno approvato poco prima di Ferragosto il progetto esecutivo di entrambi gli interventi: si parla di due milioni di euro per riqualificazione e consolidamento strutturale del palazzetto dello sport e di poco più di un milione per il museo. Col via libera ai progetti, ora Palazzo D'Accursio potrà bandire le gare d'appalto per aggiudicare i lavori, che dovrebbero partire a inizio 2021.

L'intervento immaginato per il museo, in particolare, dovrebbe durare sei mesi e prevede la realizzazione di un suggestivo 'playground' all'interno di un cubo di vetro sul tetto di uno dei quattro angoli del 'Madison', insieme a due aree destinate a zona relax-lounge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà inoltre aperto un nuovo ingresso verso piazza Azzarita, modificata la scala di accesso con piattaforma a norma per disabili e installato un ascensore interno, oltre al rifacimento di infissi, vetri, rivestimenti, impianti e servizi igienici. La parte espositiva del museo, invece, prevede spazi dedicati a Virtus e Fortitudo, sezioni destinate ai giocatori stranieri che hanno militato in Italia e ai campioni italiani 'emigrati' nei campionati esteri, insieme a un grande spazio centrale da utilizzare come sala conferenze o come area didattica. (Dire)