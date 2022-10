Nessuna sorpresa alla Milano Sixes cup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nessuna sorpresa per Bologna Lacrosse che torna dalla Milano Sixes Cup con zero vittorie, come era ampiamente prevedibile alla vigilia del torneo. “Un risultato che ci aspettavamo – commenta Alberto Amati, uno dei tre anime che ha fatto rinascere il lacrosse a Bologna – siamo saliti a Milano con una squadra composta quasi interamente da giocatori che si allenano da due mesi al massimo [8 rookie su 12 n.d.r.], un fattore che ha reso molto complicata la gestione delle azioni e il portare la palla in attacco.” Ciononostante, la Milano Sixes Cup è stata ugualmente molto utile per gli sharks. “Il torneo ci è servito molto – continua Amati - ha permesso ai ragazzi di fare ulteriore esperienza, e per chi è ancora agli inizi, questa non è mai troppa”. Il prossimo impegno in programma per Bologna Lacrosse è l’inizio del campionato fissato per metà novembre, tuttavia sono in cantiere diversi progetti per farsi trovare preparati per quella data.