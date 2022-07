Padel e beneficenza: sfilata di campioni all'Illumia Cup | VIDEO

Tutto è partito dall'idea di Tomas Locatelli: un torneo di padel con grandi ex campioni della Serie A. Il tutto, per beneficenza. Questa la Illumia Padel Cup, il torneo che da venerdì 1 luglio a sabato 2 luglio vede sfidarsi trentadue ex giocatori di Serie A a colpi di racchetta. Il ricavato dell'evento verrà poi devoluto alla onlus La Mongolfiera, che da anni si occupa di dare sostegno alle famiglie con bambini affetti da disabilità.

Locatelli e il Bologna: "Spero in un percorso come quello dell'Atalanta"

Un'occasione ghiotta per parlare anche di calcio: "Sono anni - dice Locatelli, ex giocatore del Bologna e ideatore della competizione - che il Bologna possa intraprendere un percorso simile a quello dell'Atalanta. La società è solida e i tifosi lo meriterebbero. Sinisa? Con quel carattere che ha io lo vorrei sempre. Spero rimanga qui più tempo possibile e naturalmente gli auguro di vincere la sua battaglia".