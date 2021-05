Pallacanestro Trieste-Fortitudo Bologna 88-82. La stagione della Effe si conclude con una sconfitta

Purtoppo – o per fortuna, considerando le difficoltà avute – si è conclusa la stagione della Fortitudo Bologna. Un’annata storta, con problemi dentro e fuori dal campo, ma che poteva anche finire in modo peggiore. L’ultima gara dell’anno, invece, conferma sì una Effe lunatica e fumosa, ma almeno sicura di un posto nella prossima Serie A.

Allianz Trieste-Fortitudo Bologna, il racconto della partita

La squadra di Dalmonte parte benissimo, segnando 29 punti nel solo primo quarto e chiudendo con un +8 che fa ben sperare. Il secondo periodo si chiude ancora meglio con un vantaggio di +10, grazie soprattutto alle prestazioni di Banks e Aradori, che chiuderanno il match rispettivamente a 21 e 18 punti. Ma dopo l’intervallo le cose cambiano nettamente: la Fortitudo spreca e Trieste le mette tutte, siglando 26 punti e chiudendo con un tiro da tre di Grazulis sulla sirena che vale il parziale di +11 e il +1 nel punteggio. Il quarto finale dice ancora Trieste, che termina il periodo sul +5 e chiude la gara sul punteggio di 88-82.

Il board dovrà adesso prendere serie decisioni sul futuro per provare a non ripetere la pessima stagione vista quest’anno. Intanto, Leonardo Toté va in prestito al Retabet Bilbao, per aiutare i baschi ad evitare la retrocessione.

Foto pagina Facebook ufficiale Fortitudo Bologna