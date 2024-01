Pallavolo, a Bologna torna la Coppa Italia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Lega Pallavolo Serie A presenta la final four della Del Monte Coppa Italia in programma all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 27 e 28 gennaio. Presenti anche due superstar in Giappone, Ishikawa Yuki, in forza alla Allianz Milano, e Ran Takahashi, nel Monza. Oltre alle dirette su Raisport (semifinali) e Rai 2 (finale), la due giorni bolognese sarà trasmessa in streaming a livello mondiale sulla piattaforma Vbtb.

E' l'ottava volta in 11 anni che questo evento si tiene sul territorio bolognese: "Un appuntamento consueto anche se ovviamente non è scontato nulla perchè le final four della Del Monte Coppa Italia sono richieste da tante amministrazioni regionali e provinciali- dichiara in conferenza stampa il presidente della Lega volley, Massimo Righi- però noi con grande piacere veniamo a Bologna per la collaborazione che abbiamo sia con la Regione Emilia-Romagna che con il Comune". Inoltre, Bologna "è baricentrica rispetto a tutte le tifoserie", sottolinea Righi. E se stavolta in campo non ci saranno squadre emiliano-romagnole, "non scordiamoci- aggiunge il presidente- che la presenza di migliaia e migliaia di tifosi da fuori Bologna avrà una ricaduta importante sul territorio in termini di economia. Anche la pallavolo sta portando avanti il turismo sportivo con grande forza e interesse".

Gongola Silvano Brusori, presidente della Fipav Emilia-Romagna, pensando all'appuntamento di Casalecchio e alle altre iniziative che si stanno susseguendo nel campo della pallavolo, del sitting volley e del beach volley: "Il fatto di avere così tanti eventi in regione a Bologna è sicuramente una promozione molto importante per la nostra attività giovanile". L'Emilia-Romagna è ben contenta di sostenere eventi di questo tipo perchè "la pallavolo è uno degli sport che si sono imposti all'attenzione generale", afferma Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione, scommettendo sul fatto che la final four del 27 e 28 "sarà sicuramente un grande spettacolo".