Già campionessa italiana dei pesi leggeri nella boxe e da ieri sera anche sul tetto d’Europa. La bolognese Pamela Malvina Noutcho Sawa non si ferma e conquista il titolo europeo Silver Ebu, in un avvincente match davanti al pubblico di casa del PalaDozza. 31 anni, la campionessa portacolori dell’Asd Bolognina Boxe si è imposta sul ring a 98 punti contro i 92 dell’avversaria, la britannica Jordan Parker Porter.

"Sono contentissima di avercela fatta, non ho parole” è la prima cosa che è riuscita a dire Pamela, circondata dal team del tecnico Alessandro Danè in festa. Una serata, quella organizzata da Bolognina Boxe e da Promo Boxe Italia, dal sapore ancora più speciale perché corona un importante percorso davanti a 2500 spettatori sugli spalti: “Un match del genere a Bologna, davanti a così tanta gente, è un sogno che si avvera - ha continuato la campionessa -. Ho fatto veramente fatica a concentrarmi sul ring perché sentivo tutti gli spalti che gridavano il mio nome".

Noutcho Sawa, che di professione è infermiera all’ospedale Maggiore, sul ring non è mai andata in difficoltà, dominando con ampio margine l’avversaria per nove round. Ancora prima dell’annuncio del verdetto, la bolognese è scoppiata in lacrime: “Sono partita forte fin dall’inizio – ha spiegato – perché lei (Parker Porter, ndr) l’ho vista subito agguerrita. Ho pensato ‘Se non le faccio vedere che questa è casa mia, magari prende piede e non ce la faccio’”.