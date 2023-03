Paulison presenta la semifinale contro Bellavenezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Archiviata la sconfitta piemontese, e con essa la prima fase del campionato, la squadra maschile di Bologna Lacrosse, classificata al primo posto, si appresta a giocare la semifinale contro BellaVenezia, giunta quarta, formazione che i rossoblu conoscono molto bene avendoli affrontati in più occasioni, sia durante il torneo, che in amichevole a inizio 2023, trionfando in entrambe le sfide. Il team che uscirà vincitore dall’incontro che si terrà Domenica 2 Aprile in terra veneta, andrà a contendersi il titolo di campione italiano contro la vincente dell’altra semifinale tra Bocconi Milano, arrivati secondi, e Rooster Leones, terzi. Presenta la sfida di domenica Alex Paulison, attaccante classe ’90, originario di Tulsa, Oklahoma (USA), dove ha iniziato a giocare a lacrosse nel corso del suo ultimo anno di liceo, ma bolognese d’adozione, dato che vive sotto le due Torri da ormai dieci anni, essendo arrivato in Emilia nel 2013 con moglie e figlio, che all’epoca aveva solo 5 mesi, dove poi sono natale le altre due sue figlie. Nel nostro paese Alex ha giocato con diverse formazioni: Bologna, Prato, Amola, Imola e quest’anno nuovamente Bologna. “Prevedo che la prossima partita con BellaVenezia sarà molto difficile per noi, soprattutto perché veniamo da una sconfitta nella quale abbiamo faticato a dare consistenza al nostro attacco, rimanendo in partita solamente grazie alla difesa e alle grandi parate del nostro portiere Emanuele (Govoni nda) – esordisce Paulison – Per riuscire a trionfare in veneto, sarà importante andar subito in vantaggio, vincere molti face-off grazie al nostro inarrestabile Will Vitelli e migliorare i passaggi in fase di transizione, per arrivare subito in attacco. Sarà una battaglia dura, ma se il nostro attacco riuscirà a segnare più di 10 gol e la nostra difesa conterrà le azioni offensive avversarie, sono sicuro che vinceremo!”