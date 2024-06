Dopo il padel è pickleball-mania: a Bologna un campo (gratis) per allenarsi come Sinner

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non è tennis, non è padel, non è badminton. Si chiama pickleball e se per noi è una novità, negli USA è uno sport che si pratica in larga scala da decenni. Una pallina in plastica forata, una racchetta squadrata e leggera, un campo sintetico da poche decine di metri e la rete che lo divide a metà: le regole sono semplici, giocarci anche visto che non sono richiesti livelli particolari di allenamento per riuscire a divertirsi e palleggiare in due o in quattro. E nel giorno in cui si festeggia il traguardo di Jannik Sinner, che da ieri è numero uno al mondo, si annuncia la bella novità: a Bologna un campo ad accesso gratuito (da domani al 31 luglio) nella parte esterna del Centroborgo, il centro commerciale di Borgo Panigale.

Secondo Dario Pattaccini, socio fondatore di GiocaSport ADS e istruttore di pickeball: "Un gioco molto bello e appassionante, avrà una crescita nettamente più veloce di quella che ha avuto il padel, che ci ha messo dieci anni per affermarsi. Purtroppo attualmente ci sono solo quattro campi e non disponibili. Attuali giocatori di tennis giocano a pickeball e ne possiamo parlare nel giorno in cui celebriamo il nostro Jannik Sinner primo nella classifica mondiale. Sinner ma non solo lui stanno trascinando il tennis italiano ad alti livelli, facendoci appassionare a questo sport".

Da domani dunque, giovedì 6 giugno apre al pubblico il nuovo campo da pickleball al Centro Commerciale Centroborgo. Dalle ore 15:00 alle 17:00 lo storico centro commerciale bolognese inaugura l’estate con un programma dedicato alla nuova tendenza sportiva che sta conquistando anche l’Italia: "La divulgazione dello sport è uno degli obiettivi di Centroborgo, che è consapevole del ruolo importante che svolge come luogo di aggregazione territoriale. A maggior ragione se si tratta di diffondere la cultura di sport emergenti quali ad esempio il pickeball" ha detto Fabrizio Cremonini, del gruppo IGD.

Come si gioca a pickleball, cosa serve e come ci si veste

Il pickleball, che ha già spopolato negli Stati Uniti, si gioca con pallina e due racchette all'interno di un campo da 13,40 x 6,10 metri. È possibile giocare a coppie o da soli ed è l’attività perfetta per qualunque età e livello di preparazione. Al Centroborgo proporremo un fitto programma di date e orari per permettere a tutti di partecipare gratuitamente sotto la guida di istruttori esperti. L’iniziativa, organizzata da GiocaSport A.S.D. in collaborazione con ACSI Pickleball Nazionale, che proseguirà fino al 31 luglio, è nata con lo scopo di offrire al territorio un modo divertente e sano di passare il proprio tempo libero e promuovere questa neonata disciplina sportiva. Le modalità di partecipazione sono infatti semplici e aperte a tutti: basterà consultare gli orari di apertura del campo sul sito centroborgo .

Racchette e materiali saranno messi a disposizione dei partecipanti gratuitamente, così come il campo, a cui si potrà accedere con tessera ACSI. Sarà possibile effettuare il tesseramento anche in loco, a un costo di 5 euro. Il tesseramento dà diritto la possibilità di giocare a Pickleball sul campo di Centroborgo tutte le volte che si vuole, nelle fasce orarie in programma fino al 31 luglio. L'abbigliamento ideale? Sportivo con scarpe da tennis, ma nessun requisito particolare.

Per l'assicurazione ci sarà un costo di tesseramento da 5 euro che vale poi sempre.