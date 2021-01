Possibili formazioni Fiorentina-Bologna. Mihajlovic : 'Obiettivo arrivare a 40 punti'

Il 2021 riparte con il Bologna di Mihajlovic che domani giocherà alle ore 15 contro la Fiorentina di Pirandelli, in trasferta allo stadio Franchi. In classifica le due squadre sono molto vicine. Il Bologna è al 13 posto e con un solo punto in meno é seguito dalla Fiorentina. Entrambe non vogliono entrare in zona a rischio retrocessione quindi é probabile che domani vedremo un derby tosco-emiliano molto agguerrito.

La conferenza stampa di Mihajlovic

Alla conferenza stampa prematch di oggi Mihajlovic ha detto che non si vorrebbe 'fermare al 12 posto' e che non vuole stare nella metà inferiore della classifica del campionato, ma gli 'piacerebbe lottare per la parte sinistra del campionato o almeno per il record dei punti'. Aumentare i punti, per salire in classifica é la prima cosa da fare per il numero uno del Bologna e ‘arrivare a quota 40 puni è l'obiettivo principale e più urgente'.

Ancora poche le notizie per il mercato, il mister non si sbilancia e si rimette alla società affermado di ‘non voler prendere giocatori da valorizzare per gli altri’. “Vediamo- ha ribadito Sinisa - cosa ci serve, poi la società come sempre farà tutto il possibile, ma prenderemo giocatori che ci possono servire e che in futuro possono essere riscattati, non prenderemo calciatori per sei tenerli solo mesi'”.

Argomento delicato Barrow, giocatore molto promettente, impiegato sempre in attacco, che ha già dimostrato il suo talento l'anno scorso. Tuttavia quest'anno ha mostrato anche qualche limite in campo più nella sfera caratteriale che fisica. Su di lui il mister afferma che 'deve giocare bene e fare gol, in alternativa giocare bene e non fare gol oppure non giocare bene e fare gol, ma non esiste una quarta opzione. Su di lui contiamo molto- ha ribadito Sinisa - lo sa, deve stare sereno e pensare a giocare bene".

Possibili formazioni

Per quanto riguarda il Bologna, la formazione risente di alcuni limiti in quanto diversi giocatori solitamente titolari sono ancora infortunati. Ad esempio il portiere Skorupsky, infortunato settimane, a sostituirlo ci dovrebbe essere Da Costa, tuttavia il giovane Ravaglia, che fisicamente si é ripreso, potrebbe essere disponibile tra le scelte.

A compensare però, c’è il ritorno in campionato di due giocatori che già hanno cominciato a scaldarsi in campo nell'ultima partita contro la Roma. Si tratta di Dijks, in difesa- che sembra aver superato il dolore che nella scorsa partita lo aveva fatto uscire dal campo- e di Orsolini, il cui ritorno in campo nella scorsa partita si é fatto sentire non tanto a livello di reti segnate, ma a livello di costruzione del gioco in attacco, rendendo più facile ai proprii compagni segnare.

Per quanto riguarda la Fiorentina Pirandelli in attacco farà a meno di Biraghi, squalificato. Probabilmente sarà sostituito da Barreca. Mentre al centro probabilmente vedremo Bonaventura.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu; Medel, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Bonaventura, Ribery; Vlahovic.