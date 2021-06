Rally Italia Talent per la prima volta a Imola

Gran traguardo raggiunto dall’ACI Rally Italia Talent: per la prima volta, infatti, l’evento vedrà svolgersi una selezione su base regionale, che si svolgerà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola - come riportato dall'ANSA - dal 14 al 16 luglio. Il format, ideato nel 2014 da Renzo Magnani, sarà aperto a tutti, anche a chi non ha mai avuto esperienze di gara. Suzuki sarà ancora l'auto ufficiale e metterà a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo.

Rally Italia Talent, le parole degli organizzatori

“Un sogno che si realizza - ha commentato Renzo Magnani, organizzatore di ACI Rally Italia Talent - per tutti gli iscritti disputare una selezione regionale in uno degli Autodromi più famosi del mondo, che ospita anche la Formula 1".

“Nell'impostazione generale del programma di attività che come Formula Imola abbiamo progettato, ci fa davvero piacere ospitare una selezione dell'ACI Rally Italia Talent, che rappresenta una delle tante iniziative portata avanti da ACI Sport per invogliare i giovani ad entrare nel mondo dell'automobilismo sportivo, in questo caso nel mondo dei rally - le parole di Gian Carlo Minardi, Presidente dell'Autodromo Internazionale di Imola -. Proprio per questa ragione supporteremo con entusiasmo questa operazione perché saranno presenti decine di ragazzi che potranno apprendere, grazie alla presenza di qualificati istruttori della Scuola Federale, le dinamiche di guida rallystica, primo passo magari per diventare in futuro dei piloti professionisti".

Foto sito Rally Italia Talent