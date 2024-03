QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel 2022 è stata la più giovane pilota italiana di sempre a partecipare alla mitica Dakar. E ora è stata inserita nella classifica dei 100 Under 30 di Forbes Italia, nella categoria Sport&Games. Un curriculum di tutto rispetto quello della rallysta bolognese Rebecca Busi, a soli 27 anni.

Il numero di marzo della rivista presenta per il settimo anno consecutivo la selezione dei cento giovani talenti in grado di cambiare il mondo, nelle 10 categorie Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology e Sport & Games. Jannik Sinner – che appare in copertina assieme ad Angelina Mango – e Matteo Berrettini, Larissa Iapichino e Filippo Tortu: sono alcuni dei nomi di sportivi che negli ultimi anni sono entrati nella prestigiosa classifica.

Busi, di recente ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dopo la terza posizione ottenuta nell’ultima gara, la Abu Dhabi Desert Challenge, è al sesto posto nella classifica del Campionato Mondiale di Rally Raid, che si è aperto a inizio gennaio proprio con la Dakar: prossima tappa l’Ultimate Rally-Raid Portugal in programma dal 2 al 7 aprile.