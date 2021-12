Retrorunning: Venturelli premiato a lido di Camaiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sabato scorso al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore (LU) in occasione della premiazione della Retro Challenge Nazionale 2019 rinviata per due anni a causa della pandemia, è tornata in scena una manifestazione di retrorunning, ancora informale e a numero chiuso, ma che ha avuto buona risposta nonostante la fitta pioggia. Il percorso di 400 metri di misto sterrato e asfalto da ripetere tre volte per un totale di 1200 metri ha visto primo al traguardo in 5’24” lo zolese Alberto Venturelli (Principality of Sealand’s International Sporting) che ha preceduto in volata il fuoriclasse Andrea Bardini e il leggendario pluricampione iridato Paolo Tarabella. Al termine della prova, il Presidente AIRR Giuseppe Angeli e il Segretario Dario Vettorato, hanno consegnato i titoli Retro Challenge individuali e a Squadre con Alberto Venturelli vincitore della Classe Assoluti e per Società col G.S. Vigili del Fuoco Arezzo “M. Covani”.