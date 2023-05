Rimborso biglietti Gran Premio F1 Imola: come fare

L'alluvione di metà maggio ha scalfito profondamente anche l'Imolese. E ha bloccato i motori della Formula Uno che erano pronti a partire lo scorso weekend all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Ora l’Automobile Club d’Italia e TicketOne hanno fissato le procedure per rendere operativo il rimborso dei biglietti del Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna non disputato.

A partire dal 30 maggio, ed entro il 14 giugno, i possessori dei tagliandi acquistati tramite i siti web di TicketOne, la rete dei punti vendita di TicketOne e degli Automobile Club, potranno chiedere il rimborso, al netto delle spese postali e delle commissioni applicate da TicketOne, oppure optare per un voucher che consenta l’acquisto di un tagliando per un evento organizzato da ACI Sport come, ad esempio, il GP di Monza 2023 o quello di Imola 2024.

Una procedura di rimborso simile è prevista per le agenzie, i rivenditori e gli operatori professionali.

Ulteriori informazioni di dettaglio sulle modalità operative e sulla compilazione del modulo predisposto da TicketOne sono pubblicate al seguente link