Monza-Bologna a rischio rinvio, Galliani: “Squadra sotto shock”

Nella giornata di giovedì un uomo ha accoltellato diverse persone nel centro commerciale di Assago-Milanofiori, causando una vittima (un impiegato di trent’anni) e diversi feriti. Tra questi c’è Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza, rimasto coinvolto mentre si trovava nel supermercato insieme alla moglie e al figlio. Il difensore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma non è in pericolo di vita. Visto l'accaduto, l'amministratore delegato della squadra brianzola Adriano Galliani ha chiesto ufficialmente il rinvio della gara tra il Monza e il Bologna, in programma il prossimo lunedì alle ore 20.45.

Galliani: “Squadra sotto shock”

L’amministratore delegato del Monza si è subito recato all’ospedale per far visita al giocatore e, all’uscita, ha rassicurato i cronisti lì presenti. La notizia non ha però lasciato indifferente la squadra: “La squadra è sotto shock – ha detto il dirigente – per la vicenda Pablo Marì. Ieri sera ho sentito i nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz'ora con Pessina (il capitano, ndr). Per questo abbiamo chiesto che sia rinviato il match, adesso vediamo cosa succede”.

“Contento per l'esito dell'operazione ma i ragazzi sono sotto shock, ieri le prime notizie arrivate erano state terribili. Sapevamo solo che Pablo era stato accoltellato poi per fortuna l'allarme è rientrato. La squadra – ha concluso Galliani – voleva andarlo a trovare già giovedì sera per stargli vicino".