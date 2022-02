RIPARTE LA RITMICA PODIO PER LA PONTEVECCHIO BOLOGNA IN SERIE A

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è rinnovata la partnership con il network La7 del Gruppo Cairo e la Federginnastica che ha confermato la diretta streaming in esclusiva per quello che è definito il Campionato di Ginnastica Ritmica più bello del mondo, grazie anche alla presenza di diverse ginnaste straniere di livello assoluto e delle individualiste azzurre. Ci eravamo lasciati lo scorso anno con la Final Six di Torino e ci ritroviamo a Cuneo, dove si è aperto il sipario sul Campionato di Serie A 2022. I primi club a scendere in pedana durante la prima giornata di regular season, organizzata al Pala UBI Banca sono stati quelli di serie A2. Eccellente la prova della compagine bolognese cresciuta nel vivaio della Polisportiva Pontevecchio sotto la guida di Annalisa Bentivogli. La prima a scendere in pedana è Greta Evangelisti che sfodera un’ottima prestazione al cerchio con 27,900 punti, davanti a lei solo l’atleta russa Mariia Sergeeva che gareggia con l’Eurogimnyca di Torino. Segue Valentina Staffa alla palla con un punteggio di 25.250. E’ poi la volta della campionessa francese Lily Ramonatxo in forza alla Pontevecchio, con un punteggio di 28.650 (terza miglior prestazione alle clavette), conclude la rotazione di squadra Sofia Rosa al nastro con un punteggio di 25.550. Punteggio totale 107.350 che vale la medaglia di bronzo. Il campionato proseguirà poi al Pala Florio di Bari domenica 6 marzo e al Pala Vesuvio di Napoli sabato 26 marzo. La Final Six di Torino, evento conclusivo del campionato per l’assegnazione dello scudetto, andrà in onda in TV, su La7, nel week end del primo maggio.