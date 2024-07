Ritmix San Lazzaro trionfa ai campionati nazionali di ginnastica ritmica a Rimini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’associazione sportiva Ritmix San Lazzaro ha brillato per il secondo anno consecutivo ai Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica FGI, grazie a una straordinaria performance e una notevole risonanza mediatica sui social per tutta la durata dell’evento. La giovane promessa Vittoria Sardo ha conquistato tre medaglie d’oro nella categoria LD A2, portando onore a tutta la squadra. La veterana Arianna Spada nella categoria LE S1 si è classifica al 4° posto assoluto, portando tutte e tre gli esercizi in finale arrivando al 4° alla palla, 6° al cerchio e 4° al nastro. L’allieva Ginevra Zambelli LC A4 conquista la finale al corpo libero ad un soffio dal podio 4°. Il prestigioso campionato, che ha visto la partecipazione di 16.000 atleti provenienti da tutta Italia, ha permesso alla Ritmix San Lazzaro di distinguersi nonostante la sua recente fondazione. Le atlete della associazione, seppur giovani, hanno dimostrato talento, dedizione e grandi capacità di preparazione. La direttrice tecnica Magda Tyrna ha espresso il suo orgoglio per tutte le atlete, sottolineando i loro eccellenti risultati: "Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo creduto in noi stesse. Sono incredibilmente fiera di ogni singola atleta che ha gareggiato. I loro successi sono il frutto di duro lavoro e determinazione". La vittoria di Vittoria è stata celebrata come un trionfo che esalta l'impegno dell'associazione e il potenziale delle giovani atlete. Con tre ori al collo, Vittoria rappresenta un simbolo di speranza e ispirazione per le sue compagne e per la comunità di San Lazzaro di Savena. Ritmix continua a costruire una solida reputazione nel panorama della Ginnastica Ritmica Nazionale, dimostrando che con passione, perseveranza e organizzazione, anche le società più giovani possono raggiungere i vertici delle competizioni. Tuttavia, nonostante i successi, è indispensabile il sostengo degli sponsor e del comune che dal 2016 non accoglie le richieste della società per allenarsi nelle strutture pubbliche, costringendola a investire in strutture private con affitti insostenibili. Il Presidente dell'associazione, Fantuzzi Fabio, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: "Grazie a tutti i membri del nostro team e alle famiglie delle atlete per il loro continuo sostegno. La solidità di un gruppo è la chiave per creare eccellenza e continuità. Solo lavorando insieme, possiamo raggiungere grandi traguardi e costruire un futuro brillante per le nostre giovani promesse”. Ritmix San Lazzaro spera che il successo delle sue atlete sensibilizzi le autorità locali sull'importanza di supportare lo sport giovanile, fornendo le risorse e le strutture adeguate per permettere ai giovani atleti di crescere e prosperare. La dedizione e l'impegno delle atlete meritano riconoscimento e sostegno per continuare a portare lustro al territorio.