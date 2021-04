Roma-Bologna, le pagelle dei rossoblù. Soriano e compagni spaventano ma non colpiscono

Ancora una volta poco incisivi gli attaccanti di mister Mihajlovic, che sprecano le tante occasioni create. Nonostante un buon inizio, infatti, il Bologna arriva raramente ad impensierire l'ex Mirante, resosi anche protagonista di un paio di ottimi interventi. Deludono Barrow e Skov Olsen, bene invece la linea difensiva che paga una singola sbavatura.

Roma-Bologna, le pagelle

Skorupski 5,5: concentrato per tutta la partita. Peccato per l'uscita avventata su Mayoral che costa il gol ai suoi.

De Silvestri 5,5: tiene a bada Bruno Peres, ma non incide mai in fase offensiva. Abbandona il campo dopo un'ora per infortunio (61’ Antov 6,5: gioca in una posizione non sua ma chiude bene le trame offensive della Roma. Il ragazzo si farà).

Danilo 5: gioca bene, ma la distrazione in occasione del gol costa cara.

Soumaoro 6: uno dei migliori dei suoi.

Dijks 6: neutralizza Reynolds e lo costringe spesso a ripiegare.

Svanberg 5: si rende pericoloso in un paio di occasioni ma soffre la qualità del centrocampo avversario (69’ Juwara 5: fumoso).

Schouten 5,5: solite geometrie, ma serviva qualcosa di più (77’ Dominguez sv).

Skov Olsen 5: il peggiore dei suoi. Avrebbe tutto per poter impensierire gli avversari, ma è il primo a non crederci (60’ Orsolini 5: un paio di iniziative e poco altro).

Soriano 5,5: tutte le azioni offensive del Bologna passano da lui, e spesso si ritrova anche a dover finalizzare. Straordinari non pagati.

Palacio 6: l'argentino torna bene in campo ed è un pensiero costante per la retroguardia giallorossa. Peccato per l'imprecisione in un paio di occasioni.

Barrow 5,5: è l'osservato speciale dopo la doppietta dello scorso anno, ma il gambiano non riesce a replicare (60’ Sansone 5: entra in campo ma non riesce ad essere incisivo).

Mihajlovic 5: manca un attaccante e questo è evidente a tutti. Ma trovare una soluzione dovrebbe far parte del suo lavoro.

Foto sito ufficiale Bologna Fc