Roma-Bologna 1-0: gli emiliani creano ma non graffiano. Ai capitolini basta il gol di Mayoral

Sconfitta del Bologna in casa della Roma per 1-0. I rossoblù continuano a faticare in fase realizzativa

Il Bologna torna sconfitto per 1 a 0 dalla trasferta di Roma e vedono svanire l'ipotesi di bissare il successo dello scorso anno. I rossoblù confermano le solite mancanze in fase offensiva: glii uomini di Mihajlovic creano molto, ma non concretizzano.

Roma-Bologna, la cronaca della gara

Inizio positivo del Bologna, con un paio di tiri che terminano abbondantemente fuori. I rossoblù mantengono una pressione costante nei primi minuti che costringe la Roma a tenere un baricentro piuttosto basso. Le prime occasioni per gli emiliani arrivano attorno al minuto 10: sciupano da pochi metri dalla porta di Mirante prima Barrow e poi Palacio. Sul calcio d’angolo successivo arriva il colpo di testa di Svanberg, che termina di poco alto. Dopo un buon break da parte della Roma, il Bologna arriva ad un passo dal vantaggio con Soriano, che calcia su assist di Barrow ma vede negarsi il gol da un grande intervento di Mirante.

Il primo vero squillo da parte della Roma arriva al 24’ con Villar, che calcia con il mancino ma non impensierisce il portiere degli emiliani. Il Bologna torna a farsi vedere in avanti al minuto 39’ con un tiro da fuori di Barrow, ma Mirante controlla senza troppi problemi.

Nel finale di primo tempo il primo turning point della partita: su lancio lungo dalla difesa della Roma, Danilo perde il lo scontro con Borja Mayoral. Lo spagnolo, sfruttando le praterie lasciate dalla difesa rossoblù, salta con uno scavino Skorupski in uscita e insacca a porta ormai vuota. Il primo tempo finisce quindi sull’1 a 0 per i giallorossi.

Inizio di secondo tempo thriller per il Bologna, che subisce l’offensiva della Roma: Mayoral raccoglie in area un assist di Carles Perez, ma l’attaccante non riesce a finalizzare. I rossoblù, nonostante i cambi offensivi, calano nettamente nell’arco della ripresa e non riescono quasi mai a rendersi pericolosi. La Roma non resta a guardare e prova a sfruttare il momento di appannamento del Bologna, ma le conclusioni di Mkhitaryan prima e Bruno Peres poi non trovano fortuna. Il Bologna termina la partita in attacco, ma anche gli ultimi tentativi non riescono a ferire la Roma.

Roma-Bologna, il tabellino

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Fazio; Reynolds (76’ Karsdorp), Villar, Diawara (68’ Veretout), Peres; Perez (77’ Pellegrini), Pedro (68’ Mkhitaryan), Mayoral (84’ Pastore).

A disposizione: Lopez, Fuzato, Jesus, Calafiori, Santon, Pellegrini, Providence, Dzeko

All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (61’ Antov), Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg (69’ Juwara), Schouten (77’ Dominguez); Skov Olsen (60’ Orsolini), Soriano, Palacio; Barrow (60’ Sansone)

A disposizone: Ravaglia, Da Costa, Mbaye, Faragò, Dominguez, Poli, Baldursson, Vignato,

All. Mihajlovic

Reti: Mayoral 44' (R).

Ammonizioni: Pedro 36’ (R), De Silvestri 38’ (B), Villar 75’ (R), Mihajlovic 81’ (B), Pellegrini 83’ (R).

Espulsioni: -

Arbitro: sig. Guida di Torre Annunziata.

Foto pagina ufficiale Facebook Bologna Fc