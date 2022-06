In 3mila sotto le Torri per la Run 5.30, c'è anche Romano Prodi - FOTO

Bologna ama la 5.30 e ancora una volta i bolognesi hanno scelto di correre insieme sotto le Due Torri al sorgere del sole. Ritrovo in piazza Nettuno per 3.000 early bird felici di potersi ritrovare e condividere l’incanto della città deserta e magica.

C’è chi corre e c’è chi cammina, alla 5.30 bolognese: chi arriva in coppia, chi in solitaria, chi con i compagni di classe e chi con i colleghi di lavoro: finalmente di nuovo insieme per riassaporare una normalità quasi dimenticata.

Ad accogliere gli oltre 3.000 partecipanti un condensato di bellezza per le vie del centro storico della città, tutti con gli occhi sognanti, più che per il sonno, per la meraviglia di ritrovarsi insieme dopo l’emergenza, in una città insolitamente deserta, silenziosa e resa ancora più affascinante dalle prime luci dell’alba.

Ad accogliere i partecipanti a fine corsa le inimitabili “ciliegie dei desideri” e, novità di questa edizione, le olive di Madama Oliva, per un ristoro pieno di dolcezza ed energia verde.

Una sfilata di cuori nella città

Fondo bianco, tanti cuoricini e la scritta “I love you mum”: questo lo stile delle t-shirt 2022 di Run 5.30. Un mantra che vuole sottolineare la bellezza delle cose semplici e piene di vita, come l’amore della mamma, come correre nelle città ancora addormentate, come iniziare la giornata con una manciata di ciliegie dei desideri.

Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile. Una sveglia che punta dritto al benessere e vuole ispirare le persone a fare scelte smart e consapevoli, giorno dopo giorno. Perché basta poco per essere felici.

Il progetto Run 5.30

Run 5.30 è un progetto tutto italiano nato dall’idea dei modenesi Sergio Bezzanti, pubblicitario, e Sabrina Severi, biologa nutrizionista.

Run 5.30 è un evento a impatto zero, organizzato nel contesto in cui la gente vive e lavora, all’alba di un giorno lavorativo.

Run 5.30 pone al centro il binomio movimento e sana alimentazione, promuovendo un sano stile di vita attraverso l’attività fisica quotidiana, il cibo scelto con cura, l’arte, l’esperienza e l’attenzione alla sostenibilità.

Il tour 2022 di Run 5.30 “I love you mum” prevede 11 tappe in Italia (Verona, Milano, Palermo, Torino, Modena, Bologna, Ferrara, Trieste, Mantova, Reggio Emilia e Venezia).

Run 5.30 per il sociale

Nel corso degli anni ha coinvolto decine di scuole, i detenuti del carcere di San Vittore e numerose fondazioni, tra cui la Peggy Guggenheim di Venezia; al momento dell’iscrizione on line, ogni partecipante può fare una donazione al Centro di Aiuto ai Minori e alle Famiglie in Crisi.

Di ogni quota di iscrizione, un euro viene donato all’associazione o all’ente di promozione sportiva del territorio che collabora alla riuscita della tappa. (Foto Massimiliano Donati)