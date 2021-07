San Lazzaro, si pedala con Lorenzo Fortunato

Il ciclista professionista, vincitore di una delle tappe dell'ultimo Giro d'Italia, partirà da Castel de' Britti per una pedalata di sette chilometri

Bellissima iniziativa del comune di San Lazzaro di Savena, che nel pomeriggio odierno ha organizzato una breve pedalata con Lorenzo Fortunato, ciclista del team Eolo Kometa e vincitore di una delle tappe dell'ultimo Giro d'Italia. La pedalata sarà lunga circa sette chilometri e vedrà coinvolti tutti gli appassionati che vorranno prendervi parte.

Lorenzo Fortunato e la pedalata a Castel de' Britti, il programma

"Una pedalata di sette chilometri in compagnia di Lorenzo Fortunato e un momento istituzionale in Piazza Bracci" si legge nel comunicato dramato dal comune di San Lazzaro di Savena. "Il doppio appuntamento per celebrare la vittoria della 14esima tappa del Giro d’Italia da parte del 25enne Fortunato: sanlazzarese doc e ciclista professionista dal 2019". Di seguito il programma della pedalata:

- Ore 18 appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote a Castel de' Britti, davanti al Chiosco Bella Vez

- Ore 18:30 partenza della carovana

- Ore 19 arrivo in Piazza Bracci e saluto istituzionale

Foto pagina Facebook Eolo Kometa