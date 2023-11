Dai campi di Budrio alla vittoria della Coppa Davis: chi è Simone Bolelli

La vittoria italiana della Coppa Davis parla anche un po’ bolognese. Nella squadra che ha compiuto l’impresa di Malaga e dopo 47 anni ha riportato in Azzurro l’"insalatiera" c’è anche Simone Bolelli, tennista nato a Budrio, nella Bassa, l’8 ottobre 1985. Tra i massimi esperti italiani del doppio, Bolelli non ha avuto l'occasione di scendere in campo ma è stato un prezioso uomo-spogliatoio della squadra allenata da Filippo Volandri e trascinata dalle giovanissime stelle già mondali Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, a cui il budriese ha trasmesso sicuramente l’esperienza e la mentalità per coronare un sogno che è anche suo e di tutti gli italiani appassionati di tennis.

D’altronde il palmarès di Bolelli parla da sé: è l’unico italiano, infatti, ad aver raggiunto le semifinali di tutti e quattro di tornei Major e, nel 2015, ha conquistato l’Australian Open in coppia con Fabio Fognini. A lui, amico e fratello di campo per quindici anni, e alla propria famiglia il bolognese ha dedicato la vittoria della Coppa Davis: "Ci tenevo, ci speravo - ha detto emozionato ai microfoni di Sky Sport -. Siamo partiti da Bologna con grandi sofferenze ma tutti i segnali ci hanno fatto capire che questa poteva essere la volta buona".

Corona così una carriera ventennale che è partita dai campi di Castenaso, dove Bolelli imbraccia la racchetta fin da piccolissimo. Ad ancora 17enne le prime apparizioni tra i professionisti, con i successi in Challenger che arrivano dopo pochi mesi. Entra nella Top 100 nel 2007 e l’anno successivo approderà alla sua unica finale in carriera all’ATP di Monaco di Baviera, persa contro Fernando Gonzales. 36esimo posto in ranking 2009 il suo miglior piazzamento, poi la crisi con il coach Claudio Pistoiesi e la rinascita in doppio: con Fognini forma quell’indissolubile duo che ha fatto la storia del tennis italiano e che a febbraio è tornato sulla vetta dello sport conquistato l’Open di Buenos Aires.