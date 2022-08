E Mihajlovic torna a Casteldebole: incontro con staff e dirigenza

Manca meno di una settimana all’inizio della stagione 2022-2023: lunedì 8 agosto il Bologna affronterà al Dall’Ara il Cosenza, prima gara di Coppa Italia e primo incontro ufficiale della stagione. I rossoblù si sono ritrovati ieri a Casteldebole per preparare la gara e a seguire l’allenamento c’era anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico – come riportato da Il Resto del Carlino – è arrivato al centro sportivo Niccolò Galli verso le ore 16.30: prima ha incontrato e parlato con la dirigenza per fare il punto sul calciomercato, dopodiché ha seguito da una terrazza l’allenamento dei suoi.

Le due sconfitte olandesi con Twente (4-1) e Az Alkmaar (1-0) non fanno stare tranquilli i tifosi, ma l’obiettivo è quello di vincere con il Cosenza e possibilmente con Sinisa in panchina. Certezze ancora non ce ne sono ma, salute permettendo, Miha vorrà esserci.