Sinisa Mihajlovic, ondata di affetto: tifo compatto per l'ex mister del Bologna

"Un abbraccio ad un amico al quale voglio molto bene: Sinisa Mihajlovic. L’affetto di molti di noi spero arrivi a te e la tua famiglia !! Tvb e desidero vederti presto". Così Lapo Elkann nelle scorse ore ha voluto lasciare un pensiero - via twitter - per l'ex allenatore del Bologna, unendosi al coro dei tifosi. Infatti negli ultimi giorni una valanga di affetto - profuso via social - ha raggiunto la famiglia Mihajlovic. Un tifo compatto e unanime per l'ex rossoblù che si trova a combattere il secondo match contro la leucemia, che lo ha colpito a più riprese.

Le bacheche dei social network sono inondate da post di vicinanza, supporto, e immagini del mister. A far partire il tam tam un tweet del giornalista Clemente Mimun, di qualche giorno fa, che recitava "Forza Sinisa". Tanto era bastato per destare grande apprensione sullo stato di saluto del tecnico.

Sinisa è apparso l'ultima volta in pubblico circa due settimane, in occasione della presentazione del libro di Zdenek Zeman. Poi il recente ricovero in una clinica della Capitale.