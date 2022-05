Mihajlovic a spasso con la nipotina dopo le dimissioni

“La vera ricchezza”: così recita la didascalia della foto postata da Arianna, moglie di Sinisa Mihajlovic, nello scatto che li ritrae a passeggio per Roma insieme alla nipotina Virginia. Passi verso la normalità per il tecnico del Bologna, uscito dall’Ospedale Sant’Orsola lo scorso lunedì 2 maggio dopo oltre un mese di degenza dovuta al riacutizzarsi della leucemia mieloide acuta. Apparso sorridente ed in buona salute, ora l’ultimo passo da fare è quello che lo riporterà in panchina: è possibile che ciò avvenga già domenica, nella trasferta di Venezia che attende il Bologna. Per ora è solo una speranza, ma Mihajlovic ci ha già abituati a stupire.