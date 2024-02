Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sipario sui campionati Master di lotta I bolognesi Evangelisti e Zappalà Campioni d’Italia Ostia, 23 febbraio 2024 - Si sono tenuti al Pala Pellicone di Ostia (Roma) i Campionati Nazionali di Lotta Master 2024. Le competizioni, organizzate da FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), hanno visto la presenza di 63 atleti per la lotta libera e 60 per la greco romana (potendo gareggiare anche in entrambi gli stili), appartenenti a sei categorie divise per età, da 36 a 60 anni e peso, da 55 a 130 kg.Grandi risultati per due bolognesi del Club Atletico Bologna: Claudio Evangelisti e Alessandro Zappalà. Evangelisti lo scorso anno si era laureato per la prima volta campione d’Italia nella categoria 78 kg classe E. Il lottatore felsineo, 60 anni che è anche Presidente della consulta dello Sport di Bologna, ha combattuto contro il modenese Giancarlo Gibellini del (Pol Sacca Asd) e il milanese Luca Maria Caruso (Lotta Seggiano) e ha concluso in bellezza la carriera confermando il titolo di Campione d’Italia Greco romana e conquistando anche un bronzo nella lotta libera. Ancora meglio Alessandro Zappalà che ottiene l’exploit con il massimo dei risultati possibili andando a vincere l’oro sia nella Libera che nella greco romana. L’atleta 52enne potrà così accedere ai Mondiali di lotta “veterani” che si svolgeranno a Poreč (in italiano Parenzo), Croazia, il prossimo 8 ottobre. Soddisfazione da parte del presidente Paolo Landuzzi e del nuovo allenatore del settore lotta CAB Roberto Marchesini. La lotta greco-romana è una disciplina di sport da combattimento nata in Europa, il cui termine è stato coniato in Italia. La lotta greco-romana è entrata nel programma delle Olimpiadi moderne già nel 1896, mentre la lotta stile libero nel 1904