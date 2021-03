Bologna Fc, il portiere Skorupski positivo al Covid

Il portiere del Bologna Lucasz Skorupski ha il coronavirus. La conferma è arrivata dalla Polonia, dove l'estremo difensore dei rossoblu è impegnato con la nazionale polacca per le qualificazioni ai mondiali 2022.

Skorupski è anche attualmente sintomatico, con un po' di febbre. La scoperta del virus è arrivata dopo la notizia del contagio di un altro giocatore polacco, dopo un match con l'Ungheria.

Oltre all'aspetto sanitario che impegna il portiere polacco, per Mihajlovic l'assenza del portiere dal campo porterà sicuramente in salita il turno con l'Inter, previsto per sabato 3 aprile. Non scontato anche il suo rientro per la giornata successiva, con la Roma.