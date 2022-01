Slitta il ritorno in campo per il Campionato di Promozione

La nuova variante del Covid 19 denomicata Omicron torna ad allungare la sua ombra sui vari campionati nazionali e regionali. Il Campionato di Promozione non è da meno e il Comitato Regionale, dopo attente valutazioni, è giunto alla conclusione che, ad ora, la scelta migliore per tutelare la salute sia dei calciatori sia della popolazione in generale è quella di rinviare il ritorno in campo.

La data, ad oggi, scelta per tale avvenimento è il 12-13 febbraio. Ovviamente molto dipenderà dal proseguo della pandemia e della sua gestione a livello nazionale e regionale.

La speranza è quella che questa pausa sia l'ultima in modo da poter concludere il campionato in serenità e con il pubblico pronto a tifare la propria squadra perchè quello che manca di più al movimento del calcio nazionale è la spensieratezza e la gioia che hanno sempre fatto da cornice allo sport più amato dagli italiani.