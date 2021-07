EuroCup, la Virtus Bologna inserita nel gruppo B

Sono stati ufficializzati i sorteggi dell’EuroCup 2021-2022. I gironi A e B saranno composti da dieci squadre ognuno: si giocheranno 18 partite per ogni girone e le prime 8 classificate saranno qualificate agli ottavi di finale. La Virtus Bologna è stata inserita nel gruppo B, nel quale le principali insidie sono rappresentate da Venezia, Gran Canaria e Valencia, grande protagonista della scorsa EuroLega. Chiudono il girone Patrasso, Buducnost, Olimpia Lubiana e Bourg en Bresse, già affrontate nella scorsa edizione di EuroCup, mentre le novità sono rappresentate dai tedeschi dell’Ulm e dai turchi del Burspor.

Sorteggi EuroCup, il commento del DG Paolo Ronci

"Girone bello, ma è bello anche il girone A. E’ una coppa di grande livello, ci sono 3-4 squadre molto importanti, anche abituate all’Eurolega. Sarà una Eurocup di grande livello e questo è un bene. Se si vuole andare al piano di sopra - ha commentato Paolo Ronci, Direttore Generale della Virtus Bologna attraverso una nota sul sito del club - è bene capire subito che avversari si affrontano. E’ difficile commentare le singole squadre. Ma il commento va fatto sul cambio di format: 18 partite garantite, tutte importanti, ogni vittoria conta e anche la differenza canestri può essere decisiva. Poi c’è questa novità molto temuta, la singola partita a partire dagli ottavi. Non si può sbagliare, e devi arrivare con la fortuna di avere il roster al completo, sano e in forma. Questa mattina ho partecipato al meeting dei club online, e la stessa Eurolega ha chiamato “il mese caldo” quello che determinerà ottavi quarti e semifinali. La finale di Eurocup dovrebbe essere all’interno della Final Four di Eurolega, al sabato. C’è un avvicinamento tra i due mondi, e anche la riduzione di squadre va in quel senso".

EuroCup, la composizione dei gironi A e B

Girone A - Andorra, Lokomotiv Kuban, Badalona, Partizan Belgrado, Lietkabelis, Trento, Boulogne Metropolitans, Ankara, Hamburg Towers, Wroclaw.

Girone B - Valencia, Promitheas Patrasso, Gran Canaria, Buducnost Podgorica, Virtus Bologna, Olimpia Lubiana, Bourg en Bresse, Ulm, Burspor, Venezia.