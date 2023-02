Sport karting: Wsk champions Cup

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Un Weekend davvero incredibile quello appena trascorso sulla pista del circuito South Garda Karting, in occasione della prima gara della stagione alla WSK Champions Cup dove, una prestazione superlativa del baby driver Santagatese lo ha visto sempre lottare per le prime 5 posizioni. Ottimo il pacchetto a disposizione del pilota: telaio LGK by Birel Art motorizzato TM by Maccaferri Racing. Il Venerdì dopo una bella qualifica P13/40, ha ottenuto un P3/20 in manche 1 e uno sfortunato P9/20 in manche 2, dovuto a qualche scorrettezza subita. Il Sabato è riuscito ad ottenere un buon P6/20 in manche 3 e un ottimo P5 in prefinale, segnando il BEST LAP di tutte e quattro le prefinali di giornata. Determinazione, impegno e professionalità del Team LGK Racing Kart guidato dal Coach Lungani Lorenzo hanno portato il pilota ad arrivare in P4/36 primo degli italiani in gara all’appuntamento più importante del fine settimana, ovvero una splendida finale, dove ha rimontato ben 6 posizioni arrivando ad un soffio dal podio. Un ringraziamento a tutti coloro che lavorano con passione per il raggiungimento di questi fantastici obiettivi e un arrivederci alla prossima gara…….. Made in Box, Kiwitron, LZ Cartongessi, Ristorante da Taiadela, SEA srl, LGK Racing Kart, Maccaferri Racing.