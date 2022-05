"Lo sport è di tutti", a Bologna i progetti di Sport e Salute per l'inclusione | VIDEO

L'iniziativa si Sport e Salute nel Giardino Parker Lennon in San Donato

Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale, come strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica e a sostegno dell’empowerment femminile, contro gli stereotipi e la violenza di genere.

Coinvolgono 4mila persone e si articolano in dieci progetti le due iniziative finanziate a Bologna da "Sport e Salute", società pubblica che promuove lo sport sociale sul territorio, nell'ambito delle iniziative "Sport di tutti inclusione" e "Sport di tutti quartieri". Undici, in totale, le iniziative in tutta l'Emilia Romagna.

I progetti avranno durata di un anno e sono finalizzati a favorire stili di vita sani e la ripartenza delle società e delle associazioni sportive.

Le iniziative a Bologna si articoleranno tra i quartieri di San Donato, Navile e Santo Stefano presso l'Asd Le Club per il progetto 'Sportivamente insieme' e l'Asd Regis con il progetto 'Sport e Movimento finalizzato al mantenimento della Salute'.

I Numeri

Attraverso i due interventi a Bologna sono stati sviluppati 10 progetti di inclusione, che coinvolgeranno più di 4 mila persone, mentre il presidio sportivo ed educativo di Rimini per "Quartieri" interesserà circa 10 mila partecipanti. Inoltre, soltanto a Bologna con il progetto Scuola Attiva "Kids" e "Iunior" sono stati coinvolti 2.400 bambini della primaria e 2.115 delle medie.