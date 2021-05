Bologna Fc, consegnato il progetto definitivo per il restyling del Dall'Ara

Si avvicina sempre di più la realizzazione dei lavori di restyling allo Stadio Renato Dall'Ara. Il Bologna, nella giornata di ieri, ha infatti diramato una nota ufficiale a proposito dei lavori di riammodernamento dell'impianto. "Bologna Stadio SpA, società controllata dal Bologna Fc 1909, comunica di aver consegnato oggi il progetto definitivo di riqualificazione dello stadio Dall’Ara con le modifiche emerse in sede di Conferenza dei Servizi preliminare".

Stadio Dall'Ara, lavori per 100 milioni

Il costo dell'intera operazione sarà di circa 100 milioni di euro, e responsabile del progetto sarà - come si legge nella nota - la Bologna Stadio Spa, società satellite dei rossoblù che, come di consueto in questi casi, si farà carico delle spese per non pesare nel bilancio del Bologna. La somma complessiva, come detto, sarà di circa 100 milioni di euro: di questi, 60 saranno investiti direttamente da Joey Saputo, patron dei rossoblù, con l'aiuto del Credito Sportivo, mentre i restanti 40 mlioni saranno coperti da una partnership tra privati e Comune di Bologna. Come si conclude nella nota, infatti, sono "stati inoltre depositati, come da normativa vigente, gli schemi di convenzione e di accordo con l’utilizzatore prevalente oltre alla lettera di asseverazione del piano finanziario da parte del Credito Sportivo".

Restyling dello Stadio Dall'Ara, le tempistiche

I lavori, prevedono gli addetti ai lavori, potranno iniziare verso la fine del 2022. Nel frattempo, al Comune, si aprirà la conferenza dei servizi decisoria, della durata di 120 giorni: in questo lasso di tempo si decideranno effettivamente le tempistiche e verranno approvate tutte le decisioni, comprese quelle relative al bilancio. Si prevedono infatti, oltre ai già citati 100 milioni, altri 15 milioni per la realizzazione di un impianto temporaneo che dovrà ospitare la squadra durante i lavori di restyling del Dall'Ara. Il Bologna, infine, firmerà una convenzione che la legherà al nuovo Dall'Ara per 40 anni.

Foto sito ufficiale Bologna FC