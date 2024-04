Nuovo Dall'Ara e stadio temporaneo: a che punto siamo e prossimi step | FOTO e VIDEO

La Giunta, nell’ambito del percorso autorizzativo per il progetto di ristrutturazione dello Stadio Renato Dall’Ara proposto dal Bologna FC, che sta procedendo secondo quanto previsto dalla cosiddetta Legge Stadi, ha approvato la delibera per l’inserimento negli strumenti urbanistici della localizzazione dei nuovi volumi che vengono generati con il rifacimento delle tribune, con la totale copertura dell’impianto e col raddoppio del parcheggio dell’Antistadio.

La delibera proseguirà ora il proprio iter in Consiglio comunale.

Gli strumenti urbanistici richiedono infatti, per volumi eccedenti i 7000 mc per le dotazioni urbane, una “localizzazione”, ovvero la valutazione di compatibilità territoriale ed ambientale dei nuovi volumi inseriti, secondo quanto previsto dall’articolo 53 della Legge urbanistica 24/2017.

I dettagli del progetto

Lo stadio completamente rinnovato passerà infatti da un volume stimato di 158.400 mc a 306.000 mc (che diviene oltre 700.000 mc se si considera anche la nuova copertura). Il progetto, che ha l’obiettivo di restituire alla città uno stadio comunale riqualificato che vive 7 giorni su 7, prevede i seguenti interventi:

• la riduzione dei posti a sedere, da 36.500 a circa 30.140, attraverso l’eliminazione di quasi la totalità della struttura metallica risalente ai Mondiali del ’90 e del terzo anello che era contenuto nella struttura con scopertura delle arcate storiche in cotto a vista;

• la copertura di tutti i posti seduti (così come indicato esplicitamente dai regolamenti FIFA e UEFA categoria 4), con parte trasparente davanti la Torre di Maratona al fine di mantenere la massima visibilità;

• l’avvicinamento delle due curve fino a 6,40 m dal campo di gioco con la conseguente variazione del raccordo fra le curve e le tribune e la creazione nei nuovi “cornerbalconate” di servizi di ospitalità di alto livello con vista campo;

• l’avvicinamento delle tribune Distinti e ovest a 5,40 m dal campo con la realizzazione di nuove aree Ospitalità, Spogliatoi e Palchi;

• opere di manutenzione straordinaria per gli edifici campi da tennis (edificio via Porrettana) e parcheggio stampa (edificio via dello Sport);

• l’adeguamento sismico della Torre di Maratona (pur non oggetto del presente procedimento urbanistico ed ora in corso di autorizzazione da parte della Soprintendenza).

Le funzioni attribuibili nei nuovi volumi creati sotto le tribune, sono la categoria funzionale direzionale, destinazione d’uso a servizi ricreativi comprendente: spettacolo, sport, cultura, tempo libero, con funzioni complementari attribuibili a attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti) e a quella commerciale per medio piccole strutture tra le quali lo store del BFC (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq) ed al Museo del BFC.

L'antistadio

Nella porzione di Antistadio ancora oggetto della proposta del BFC ovvero il parcheggio e l’edificio denominato “ex bocciofila”, sono previsti i seguenti interventi:

• raddoppio del parcheggio esistente con struttura metallica (e copertura fotovoltaica) per portarlo a 481 posti;

• ricostruzione dell’edificio ex bocciofila (la demolizione è invece prevista nell’ambito del progetto a cura del Comune con fondi PNRR assieme alla riqualificazione della pista atletica).

L'ultimo passo

Il nuovo edificio ospiterà funzioni di carattere terziario e di accoglienza dei tifosi nel pre-partita in connessione con un’area aperta fan zone sul fronte di via Andrea Costa. I prossimi step concluso il procedimento urbanistico, e pervenuta l’autorizzazione della Soprintendenza sul progetto di adeguamento sismico della Torre di Maratona, si potrà procedere alla ultimazione della verifica ai sensi dell’articolo 42 del Codice appalti ed alla approvazione del progetto definitivo per la successiva messa a gara (per la progettazione esecutiva, la realizzazione dei lavori e la gestione per 42 anni dell’immobile).

La documentazione della proposta, secondo la Legge Stadi, è anche corredata di schema di convenzione e PEF asseverato e il proponente ha diritto di prelazione. Analogo procedimento è in corso per la realizzazione dello stadio temporaneo, da 16mila posti, nell’area comunale “ex Asam” adiacente al Caab. Anche in questo caso, trattandosi di immobile su area pubblica che dopo i dieci anni di concessione al BFC diviene di proprietà comunale, si applica il procedimento normato dall’articolo 53 della legge urbanistica per la “localizzazione” delle opere pubbliche o di interesse comunale. Sono in corso approfondimenti progettuali da parte della Società per ottemperare ai pareri già recepiti in sede di conferenza dei servizi da parte delle autorità ambientali.