Bologna, il parere dei tifosi a fine stagione: "Si poteva fare di più, ma senza pubblico sembra il deserto"

Con la partita di stasera contro la Juventus, si chiude la stagione del Bologna. I tifosi, più o meno d'accordo, si sono detti un po' delusi per il campionato giocato dagli uomini di Sinisa Mihajlovic: "Ci è mancato uno scatto, il presidente Saputo aveva chiesto di fare di più ma non ci siamo riusciti". Pochi dubbi, invece, sul migliore della stagione: "Soriano, senza dubbio lui. Per noi è imprescindibile", anche se non sono mancati gli elogi per Vignato. Sulla partita contro i bianconeri, invece, quello che si chiede è un po' di ardore: "Sono anni che Bologna-Juventus è un 2 fisso. I più anziani dovrebbero far capire ai giovani cosa significa giocare contro di loro".