Strabologna: 22 mila pettorine in corsa, la città invasa dallo sport "alla portata di tutti"

La 43esima edizione della StraBologna ha garantito questa domenica una giornata di grande divertimento e partecipazione: sono stati ben 22 mila i corridori di tutte le età e c'erano persino 600 cagnolini a fare i percorsi della camminata. La "moltitudine" di pettorine ha invaso le strade del centro città trasformando quella di questo weekend in un’edizione davvero speciale, così come ha sottolineato anche la presidente UISP Bologna, Paola Paltretti: "E' stata una grande gioia vedere così tante persone divertirsi, facendo sport, sport per tutti, così come promuove la UISP da tanti anni”. Alla partenza presenti, come ormai da tradizione, i giocatori dei Doves.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tiziano Pesce, presidente UISP nazionale

I tanti "grazie" di Strabologna

La giornata di domenica è stata resa ancora più speciale dalla musica di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento che ha animato la StraBologna festeggiando insieme ai partecipanti alla partenza e all’arrivo dell’evento. Già nella giornata di sabato 11 maggio Radio Bruno ha accompagnato le esibizioni delle associazioni sportive che hanno intrattenuto migliaia di bolognesi mostrando le proprie discipline sportive. Lungo il percorso presente i gruppi podistici Passo Capponi e Bologna Trail Team, che sono stati parte attiva dell’evento, aiutando sui percorsi e nei punti ristoro riservati ai partecipanti e offerti da Coop Alleanza 3.0. I ristori per i nostri amici a 4 zampe, invece, sono stati organizzati dal centro cinofilo Passion for Dogs.

Come ogni anno, StraBologna si impegna per realizzare una manifestazione con un ridotto impatto ambientale, anche grazie all’aiuto di Tper e Hera: i partecipanti hanno viaggiato gratuitamente sugli autobus Tper e con il sostegno di Hera sono stati allestite molteplici isole ecologiche, presidiate da personale dedicato, per incentivare la raccolta differenziata in Piazza Maggiore e lungo i percorsi. Negli ultimi anni sono stati registrati numeri record, con oltre il 90% di differenziata. Inoltre, quest’anno Trenitalia Tper ha messo a disposizione uno sconto del 20% per raggiungere Bologna domenica 12 maggio.

Al seguito dei partecipanti, un gruppo di StraPlogger muniti di pinze si è impegnato per raccogliere i rifiuti lungo il percorso, con l’aiuto di BolognaRipuliamoci e Giro d’Italia Plogging.

Per festeggiare la StraBologna, in Piazza Maggiore erano presenti anche i partner dell’evento che hanno preparato per i partecipanti tante attività e soprese. Presenti UISP Bologna, il main partner dell’evento Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, Emil Banca, LloydsFarmacia – BENU Farmacia, KING, Gabetti, Synlab, Trenitalia Tper, Granarolo. Con loro anche AUSL – Datti una mossa, AVIS, Parco La Quiete, Passion For Dogs, Pontevecchio, Vip Clown.

Tutti i premiati di questa Strabologna

Sono state premiate le 8 scuole vincitrici del 17° Grand Prix Emil Banca – StraBologna Scuole 2024 che hanno ricevuto un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale scolastico. A consegnare i premi Tiziano Pesce, Presidente UISP Nazionale, Paola Paltretti, Presidente UISP Bologna e la Dott.ssa Paola Misiti, Responsabile Ufficio Comunicazione Emil Banca. Premiate le scuole: Pavese, Lipparini, Saliceto, Longhena, Don Minzoni, Aldo Moro, Morandi, Drusiani. Sono state poi omaggiate con una targa le prime 3 scuole per numero di iscritti, oltre i primi 8 istituti premiati al Grand Prix: Cremonini, Ferrari, Bruno Ciari.

Premiati anche i 5 gruppi con più iscritti alla StraBologna, con buoni sconto offerti da Coop Alleanza 3.0: No Forrest No Party, Il Circolino Toyota, Trekking Italia, AUSL, Intesa SanPaolo. Doppia premiazione per AUSL e Intesa SanPaolo, rispettivamente anche gruppo con più cani e gruppo con più bambini! Per AUSL ulteriori buoni sconto, per Intesa SanPaolo invece una targa realizzata dal Resto del Carlino e 5 abbonamenti trimestrali! Sono stati poi premiati il gruppo con il nome più originale “Andavo a 100 all’ora… ma non oggi” e il binomio cane/uomo più simpatico, il quale ha ricevuto uno speciale pacco gara cani ricco di premi e gadget messi a disposizione da Amici di Casa Coop. Oltre ai gruppi, sono stati premiati anchei 5 team aziendali più numerosi: Marzocchi Pompe, Kemet, Conserve Italia, Varvel e Ciicai. Anche per loro sono stati messi a disposizione dei buoni sconto Coop Alleanza 3.0.