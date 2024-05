Addio Motta. La delusione dei tifosi e i pronostici per il futuro: parola ai rossoblu | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non proprio un fulmine a ciel sereno, ecco. Ma l’addio di Thiago Motta, da ieri ufficiale, ha sicuramente scosso l’ambiente rossoblu. I tifosi che abbiamo intervistato si dicono delusi, alcuni arrabbiati, altri invece piuttosto sereni. La sicurezza, nello specifico, ha un nome e cognome: Giovanni Sartori. Da quando è arrivato, il responsabile dell’area tecnica ex Atalanta ha portato il percorso di crescita del Bologna su un binario diverso. La qualificazione in Champions League ad inizio anno era un sogno, ma non un miraggio. Lo scorso anno la squadra aveva finito in crescita, lanciando segnali più che incoraggianti: un exploit, se non probabile, era plausibile.

Le scelte per il futuro

Archiviata la stagione, il club dovrà scegliere un nome per la panchina. E le possibilità non mancano: Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino sono solo alcuni dei nomi usciti in questi giorni. Profili diversi ma accomunati da una certa idea di gioco, che si basa sul dominio sull’avversario e su un gioco piuttosto offensivo.

Da ieri su BolognaToday abbiamo lanciato due sondaggi: il primo, sulla reazione all’addio di Motta; il secondo, proprio sul suo successore. Al momento il favorito è Maurizio Sarri.

Ex allenatore di Chelsea, Juventus e Lazio, Sarri si è affermato nel grande calcio sulla panchina del Napoli, sfiorando uno scudetto vinto poi dalla Juventus. Proprio alla guida dei bianconeri Sarri ha vinto il suo primo – e ancora unico – campionato, mentre con il Chelsea ha vinto un’Europa League. In questa stagione ha iniziato sulla panchina della Lazio, per poi consegnare le dimissioni a marzo.