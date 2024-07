Effetto Tour de France: inaugurazione della mostra “Vèlo”

Continua l’onda lunga del Tour de France sotto le Due Torri, dove da questa sera si potrà persino godere di una mostra ad hoc sulla Grande Boucle, il più grande spettacolo ciclistico al mondo giunto proprio a Bologna per la prima volta il 30 di giugno scorso, in occasione della seconda tappa della 111a edizione.

L’esposizione realizzata da AICS Bologna in collaborazione con CID (Centro Informazione Documentazione) e inserita dal Comune nelle attività inerenti al Tour, racconterà tramite fotografie, dipinti, poesie e riviste, la storia dei corridori italiani capaci di indossare la prestigiosa Maglia Gialla e riserverà una particolare attenzione nei confronti di quelle donne capaci di sconfiggere i pregiudizi proprio grazie all’utilizzo della bicicletta.

Ospiti

Nel suggestivo scenario della Salaborsa, introdurranno la serata il Presidente di AICS Niccolò Perrone e Massimiliano Canè di CID, mentre a fare gli onori di casa ci sarà l’Assessora allo Sport Roberta Li Calzi. Insieme a loro Giovanni Battista Nencini (figlio del Campione Gastone Nencini), l’artista Leonardo Santoli, la scrittrice Miria Cappugi e la curatrice Monica Soprani. A moderare la chiacchierata, il giornalista e scrittore Giuliano Musi.

Orari

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 21 luglio nei seguenti orari:

Lunedì dalle 14 alle 20

Martedì dalle 9 alle 20

Mercoledì dalle 9 alle 20

Giovedì dalle 9 alle 20

Venerdì dalle 9 alle 20

Sabato dalle 9 alle 19