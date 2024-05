Formula 1 a Imola, chiude l'A14: tutte le modifiche al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Formula Uno torna ad accendere i motori a Imola con il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il programma della competizione valida per il Campionato mondiale si aprirà domani venerdì 17 alle 13:30 con la prima sessione di prove libere e culminerà con la partenza delle monoposto al semaforo verde nella gara di domenica 19 alle 15. Un evento da tutto esaurito, con oltre 100mila spettatori previsti all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Per garantire la corretta gestione del traffico dei tifosi da e verso Imola sono state disposte chiusure sulla A14 e controlli speciali della viabilità da parte delle forze dell’ordine.

Sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle 7 alle 15 e fino a cessate esigenze, il casello di Imola rimarrà chiuso in uscita per chi viaggia sia in direzione di Bologna sia in direzione di Ancora/Pescara. La stazione sarà messa a disposizione soltanto per il pubblico diretto verso l’Autodromo. Dalle 16 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze, invece, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona in modo da convogliare i tifosi verso l’imbocco dell’autostrada.

Le misure di modifica del traffico verranno gestite dalla polizia stradale. Per evitare le chiusure, ai guidatori è consigliato scegliere vie alternative ai tratti della A14 e della Statale 9 che attraversano Imola, tra Faenza e Castel San Pietro Terme, come la SS 253 San Vitale o la SS 16 Adriatica