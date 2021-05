Udinese-Bologna, probabili formazioni: Vignato a caccia della conferma, sulla sinistra ballottaggio De Silvestri-Dijks

Sinisa Mihajlovic ritrova Dijks, che si giocherà un posto sulla fascia sinistra con De Silvestri. In mediana possibile coppia Schouten-Soriano, con Svanberg in panchina e Vignato sulla trequarti

Il Bologna torna in campo dopo lo scoppiettante pareggio per 3 a 3 contro la Fiorentina, impegnato nella difficile trasferta sul campo dell'Udinese. La squadra di Gotti è invece reduce da una sconfitta casalinga contro la Juventus, dove ha dimostrato però di saper tenere testa anche ad avversari molto complicati. "Sono una squadra che può dare fastidio a tutti - ha dichiarato Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa - e lo sappiamo. L’Udinese è una squadra che ha tutto, fisicità, tecnica e velocità, e mi meraviglio che ogni volta lotti per salvarsi". Il tecnico rossoblù, per la gara, potrà contare sul ritorno di Dijks tra i convocati, oltre che all'entusiasmo di Vignato, autore di tre assist nella gara contro la Viola.

Udinese-Bologna, le scelte dei due allenatori

Mihajlovic in conferenza ha lasciato aperta la possibilità di vedere qualche giovane, anche se magari non dall'inizio. La porta, come di consueto, sarà difesa da Skorupski. Difesa a quattro con Danilo e Soumaoro centrali, Tomiyasu sulla destra e uno tra De Silvestri e il rientrante Dijks sulla sinistra. In mediana spazio a Schouten, squalificato nell'ultima gara, al fianco di uno tra Svanberg e Soriano: difficile che Mihajlovic rinunci all'ex Villarreal e per questo, se in attacco dovesse confermare Vignato nel ruolo di trequartista, Soriano potrebbe scendere in mediana e dirottare il centrocampista svedese in panchina. Diversi, infatti, i ballottaggi per quanto riguarda la batteria dei trequartisti: dubbi tra Skov Olsen e Orsolini sulla destra e tra Soriano e Vignato al centro, mentre nel ruolo di esterno sinistro e di attaccante centrale non sono in dubbio le maglie di Barrow e Palacio.

Poche sorprese invece per Gotti, che dovrebbe schierare lo stesso undici visto contro la Juventus. Le uniche novità potrebbero essere il ritorno di Musso al posto di Scuffet e la presenza di Samir al posto di Bonifazi. In attacco la coppia Pereyra-Okaka sembra quasi scontata, vista la simultanea assenza di Pussetto, Deulofeu e Nestorovski, con Llorente come unica alternativa.

Udinese-Bologna, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Musso; Nuytinck, Becao, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

Allenatore: Luca Gotti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Foto sito ufficiale Bologna FC