Udinese-Bologna, le pagelle dei rossoblù. Orsolini regala sorrisi, male invece Barrow e Skov Olsen

Finisce 1 a 1 la partita della Dacia Arena tra Udinese e Bologna. Partita dai ritmi intensi che si conlcude con un risultato che forse va un po' stretto ai rossoblù, viste le diverse occasioni sprecate nel corso della gara. Positivi i nuovi entrati, soprattutto Orsolini e Svanberg, deludenti invece le prove di Skov Olsen e Barrow.

Udinese-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6: reattivo nelle poche volte in cui viene impegnato dagli avversari, incolpevole sul colpo da biliardo che vale il vantaggio dell'Udinese.

Tomiyasu 6: non una delle migliori gare della sua stagione, ma comunque il giapponese fa bene sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Danilo 6,5: lotta come un leone contro Okaka ed esce vincente dall'arena.

Soumaoro 5,5: prestazione buona, sporcata però da un paio di imprecisioni.

Dijks 5,5: è un po' giù di tono e si vede. Pesa l'occasione sprecata poco prima di lasciare il campo (80’ Juwara sv).

Schouten 5,5: soffre nella prima mezz'ora, poi prende le misure e si rialza. L'arbitro lo grazia e Mihajlovic lo fa uscire (61’ Svanberg 6,5: entra bene in campo, combatte e arriva anche a calciare in porta. Buona risposta dopo la prova così e così di domenica scorsa).

Soriano 5,5: imbrigliato in compiti più tattici rispetto al solito, l'ex Samp e Villarreal non riesce a dare il meglio di sé. Prezioso comunque nell'equilibrio della squadra.

Skov Olsen 5: il peggiore insieme a Barrow. Spesso pretenzioso, quasi mai pericoloso (61’ Orsolini 7: entra e spacca la partita. Dribbling, tiri in porta e soprattutto la realizzazione del rigore che vale il pareggio. La copertina è tutta sua).

Vignato 6: meno incisivo rispetto allo scorso weekend, il cinno dà comunque l'impressione di essere sempre pericoloso (80’ Poli sv).

Barrow 5: partita fotocopia a quella del dirimpettaio Skov Olsen. Così non ci siamo (61’ Sansone 6: un paio di buoni spunti, prezioso soprattutto in fase difensiva nel finale di gara).

Palacio 6,5: stavolta nessuna tripletta, ma El Trenza fa il solito prezioso lavoro utile a tutta la squadra. Peccato per l'occasione mancata sul finire di primo tempo.

Mihajlovic 6: l'Udinese è una squadra fisicamente molto forte e non è facile fargli male. Il suo Bologna ha invece spesso il pallino del gioco in mano e non si lascia intimorire dai giganti in maglia bianconera. Rimane un po' di rammarico per non essere riuscito nemmeno stavolta a battere i friulani.

Foto sito ufficiale Bologna FC