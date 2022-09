Un campione del mondo a Bologna, Maurizio Fondriest alla pedalata "Vivi Green e …Pedala"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Una lieta sorpresa per i partecipanti alla prima edizione di “Vivi Green e …Pedala”, la biciclettata organizzata dal Centrolame in collaborazione con UISP, svoltasi domenica mattina. A pedalare con loro, lungo i 7 km del percorso che si è snodato tra il centrolame ed il cuore di Bologna, l’ex campione del mondo Maurizio Fondriest, che si è intrattenuto in maniera simpatica ed allo stesso tempo competente con tutti i ciclisti.

Con l’occasione, il popolare campione ha sciolto ogni dubbio circa la sua candidatura a Commissario Tecnico della Nazionale italiana di ciclismo. Al microfono di Fabrizio Cremonini, responsabile marketing operativo del gruppo Igd (Spa proprietaria del centro commerciale), Maurizio Fondriest ha dichiarato: “Ormai ho rinunciato. Me lo hanno chiesto un anno fa, perché seguo giovani corridori, però ho rinunciato. Nessun rammarico, anche perché penso che Bennati sia una persona valida ed idonea a questo ruolo”. “In questo momento, oltre alla mia attività di ambassador di alcuni brand – ha proseguito Fondriest – quello che mi sta dando maggiori soddisfazioni è insegnare a giovani corridori i segreti del ciclismo e portarli al professionismo.

Ogni loro vittoria rappresenta per me un grande successo”. L’ultima domanda posta riguardava lo stato attuale del ciclismo in Italia : “Manca qualche talento attualmente, però ci sono tanti ragazzi che stanno crescendo. C’è una grande concorrenza con altri paesi ed in questo è necessario che tutti facciano dei passi in avanti; sia la politica sportiva che quella istituzionale. E’ fondamentale incentivare lo sport a livello generale, anche perché lo sport aiuta i ragazzi a risolvere molti problemi ed a crescere in maniera sana”. Particolarmente emozionante anche l’incontro tra Fondriest ed il suo Direttore Sportivo ai tempi della vittoria del Mondiale, Primo Franchini che con Maurizio condivise gran parte della sua attività agonistica. Una giornata di festa nel segno della bicicletta; un‘occasione anche per conoscere la città sensibilizzando sulle tematiche di una mobilità più sostenibile.