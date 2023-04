Verona-Bologna: pre game e probabili formazioni

In striscia positiva da ben cinque turni consecutivi e forte dei suoi 44 punti in classifica, il Bologna salirà in quel di Verona venerdì sera alle ore 20.45 per sfidare i padroni di casa dell’Hellas nella trentunesima giornata del campionato di Serie A. Un duello che si preannuncia molto complicato, dal momento che anche i veneti sono in serie positiva da due giornate (vittoria conto il Sassuolo e pareggio in trasferta a Napoli) e che sicuramente tenteranno di sfruttare al massimo il fattore interno per risalire la china verso la zona salvezza.

Probabili formazioni



Verona

In casa scaligera, l’allenatore Marco Zaffaroni potrà contare praticamente sull’intera rosa a disposizione (eccezion fatta per l’australiano Hrustic e la punta Henry, ormai entrambi definitivamente fuori dai giochi fino al termine della stagione) e non dovrebbe stravolgere in maniera significativa l’undici che ha cominciato la gara pareggiata al “Maradona” nel turno precedente. Davanti a Montipò, dunque, linea a tre con Dawidowicz, Hien e Ceccherini. Poi Faraoni, Tameze, Duda e Depaoli a formare l’asse mediana, con l’ex Simone Verdi in qualità di trequartista a supporto della coppia offensiva formata da Ngonge e Gaich.

Bologna

In linea di massima anche il tecnico Thiago Motta non dovrebbe scombussolare più di tanto l’assetto di partenza visto la settimana scorsa contro il Milan. Tra pali ovviamente Skorupski con la difesa ormai titolare composta da Posch, Lucumi, Soumaoro e Kyriakopoulos. Difficile pensare ad un duo di centrocampo diverso da quello formato da Schouten e Dominguez, mentre sulla trequarti Barrow, Ferguson e il rientrante Orsolini dovrebbero agire alle spalle di Sansone, con Zirkzee in rampa di lancio e pronto ad entrare in corso d’opera.

Le parole di Motta in conferenza

Nel consueto appuntamento della vigilia, l'allenatore ha aperto il suo intervento parlando dei tanti tifosi rossoblù che saliranno a Verona per seguire la squadra: “Per noi sarà uno stimolo in più e faremo il massimo per regalare una gioia al nostro pubblico, che ci segue sempre con grande passione”. Successivamente, l’argomento è poi virato inevitabilmente sul piano specifico dell'incontro: “Mi aspetto una gara complessa: serviranno umiltà e rispetto, perchè ci troveremo di fronte una squadra che lotta, che viene a pressare alto e che si difende in maniera aggressiva. Quindi piedi per terra e continuare a lavorare sodo. Bisognerà sacrificarsi tutti insieme e sarà fondamentale migliorare la nostra fase di possesso palla, perché abbiamo giocatori in grado di farlo. Certo, siamo contenti di aver preso un buon punto contro il Milan, ma adesso guardiamo all’Hellas Verona”. Non sono mancati, infine, gli ormai classici commenti sui singoli, da Zirkzee (“Joshua ha fatto vedere le sue potenzialità, ma dovrà dare ancora continuità e rendersi più concreto”), a Sansone (“sono contento per lui, per il grande momento che sta vivendo, perché è un ragazzo disponibile che aiuta sempre il gruppo”), per poi chiudere la conferenza con una giusta osservazione sulla piega che sta prendendo il calcio moderno a livello agonistico. “Ho l’impressione che la situazione si stia spostando da un estremo all’altro”, ha concluso il tecnico italo- brasiliano, “ una volta i giocatori entravano anche per far male e passavano spesso impuniti, adesso appena ti pestano un’unghia chiedono il rigore: è necessario più equilibrio da parte di tutti”.



Esodo a Verona

Come gia accennato in precedenza, ancora una volta gli uomini diretti da Thiago Motta viaggeranno scortati da un numerosissimo drappello di tifosi. Saranno infatti oltre 3.000 i supporters felsinei che giungeranno allo stadio “Marcantonio Bentegodi” per sostenere Orsolini e compagni sul difficile campo scaligero.