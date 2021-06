Virtus Bologna, ufficiale l'addio a Djordjevic: "Grazie di tutto"

Se ne parlava da giorni, ma adesso è ufficiale: Sasha Djordjevic non è più l'allenatore della Virtus Bologna. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi attraverso una nota ufficiale sul sito del club bianconero. "Grazie Sasha, grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club. Tutto il Club bianconero desidera ringraziarti - continua il comunicato ufficiale firmato dall'amministratore delegato del club Luca Baraldi - per la passione con cui hai affrontato ogni giorno in Casa Virtus e augurarti il meglio per il tuo futuro professionale". Sempre più probabile, a questo punto, l'arrivo di Sergio Scariolo come nuovo coach delle V Nere.

Foto sito Virtus Bologna