Virtus Bologna-Aquila Trento 83-91. Vu arruginita, da giovedì i playoff contro Treviso

Una brutta Virtus cade in casa per la settima volta, stavolta contro Trento. Bene Belinelli e Teodosic, ma serve subito lucidità per l’inizio del playoff

Di soli Belinelli e Teodosic non si vive. Non proprio questo il proverbio, ma sta di fatto che la Virtus Bologna ha mostrato ancora una volta i limiti di una squadra che troppe volte si affida ai singoli e poche, invece, ragiona da squadra. Servirà scrollarsi subito di dosso la ruggine, in vista dell’inizio dei playoff per la corsa Scudetto.

Virtus Bologna-Aquila Trento, il racconto della gara

Parte bene la Segafredo e già dopo cinque minuti è a +7 sugli avversari. Il timeout di Trento scombussola un po’ i piani e il primo quarto si chiude sul 25-21 solo grazie alla tripla di Belinelli. Si riprende con tanta imprecisione da una parte e dall’altra, ma dopo il vantaggio Virtus di +8 l’Aquila ne mette due da tre e una da due in appena un minuto e al 14’ il punteggio è incredibilmente di nuovo in pari. “Trento is on fire” si direbbe se fossimo in Irlanda del Nord, ma per fortuna c’è Teodosic che con una bomba da tre impedisce la fuga della Dolomite.

L’intervallo non cambia molto le forze in campo, con Trento sempre avanti e la Segafredo che rincorre passando tanto e spesso dalle manone di Belinelli che ne segna 11. Non è abbastanza, però, perché anche nell’ultimo quarto Trento si dimostra più lucida e soprattutto più precisa, specialmente dalla lunetta, dove con un 4/4 chiude di fatto la partita.

Virtus Bologna, le date dei playoff

Si partirà come detto giovedì prossimo, quando la Virtus incontrerà alla Segafredo Arena la De’Longhi Treviso. Eventuale semifinale con la vincente tra Brindisi e Trieste, da giocare però con una pausa nel mezzo di una decina di giorni per consentire a Milano di disputare le Final Four di Eurolega. Di seguito tutte le date dei possibili impegni.

Quarti di finale (vs. Treviso):

Gara 1 – giovedì 13 maggio ore 19 (casa)

Gara 2 – venerdì 14 maggio ore 20.45 (casa)

Gara 3 – lunedì 17 maggio ore 20.45 (trasferta)

Eventuali Gara 4 e Gara 5 – martedì 18 maggio e giovedì 20 maggio

Semifinale (vs. Brindisi/Trieste)

Gara 1 – sabato 22 maggio

Gara 2 – lunedì 24 maggio

Gara 3 – mercoledì 2 giugno

Eventuali Gara 4 e Gara 5 – giovedì 3 giugno e sabato 5 giugno



Finale

Al meglio delle sette: 7,8,10,11,13, 15 e 17 giugno