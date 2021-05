La Virtus Bologna vince ancora: 74-83 contro Brindisi, finale ad un passo

Grande prova di forza da parte della Virtus Bologna, che vince anche gara 2 contro la Happy Casa Brindisi per 74-83 e si porta ad una sola partita dalla finale, che verrà disputata con tutta probabilità contro l’Olimpia Milano (in vantaggio 2-0 nella serie contro Venezia).

Oltre ai soliti Teodosic e Belinelli, quella di ieri sera è stata una vittoria di squadra: gli uomini di Djordjevic hanno risposto presente, fornendo una prestazione attenta in difesa e lucida in fase offensiva.

Brindisi-Virtus Bologna, il racconto della partita

Al contrario di gara 1, Belinelli stavolta entra subito in partita. È lui infatti ad aprire le danze con un +6 dall’arco. Brindisi non molla il colpo e si porta avanti di due punti, ma le Vu nere, soprattutto con Teodosic, chiudono il primo quarto avanti di un punto. Le due squadre giocano bene e si sorpassano nel punteggio costantemente: oltre ai soliti due, bene Gamble e Ricci in questa fase, mentre per Brindisi colpiscono Harrison e Perkins. La Virtus va all’intervallo avanti, anche stavolta per un punto.

Al terzo periodo è ancora Teodosic a guidare gli attacchi della Segafredo: è 40-47 dopo 2’, ma gli errori dalla lunetta di Markovic e Gamble non permettono la fuga. Poi ancora Happy Casa, senza mai tornare in parità, ma la mazzata arriva da parte di Belinelli: otto punti tutti in fila ed è vantaggio a doppia cifra per le Vu (49-60). Una serie di tiri liberi consente a Brindisi, nel finale di periodo, di riportarsi a -4. Nel quarto e ultimo quarto la Happy Casa ci prova, ma le giocate offensive di Ricci e Gamble e la difesa serrata tengono lontani i guai: la gara finisce sul 74-83. Appuntamento a gara 3, alla Segafredo Arena, dove si tenterà di raggiungere la finale. Ad attendere Belinelli e compagni, finalmente un pubblico da 2000 persone.

