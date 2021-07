Virtus Bologna, Hunter positivo ad un test antidoping

Brutte notizie in casa Virtus Bologna: Vince Hunter è risultato positivo ad un test antidoping svolto dopo gara 4 della serie Scudetto contro l’Olimpia Milano. La Prima Sezione del TNA (Tribunale Nazionale Antidoping) ha accolto l’istanza della Procura Nazionale Antidoping, la quale ha riscontrato la positività del giocatore delle V Nere alla sostanza Carboxy THC dopo un test disposto da NADO Italia. Di conseguenza, il TNA ha provveduto a sospendere Hunter in via cautelare.

Foto pagina Facebook Virtus Bologna