Virtus Bologna, playoff al via dal 13 maggio

Ci si immaginava già da giorni quali potessero essere le date dei playoff, ma adesso la Lega Basket le ha rese ufficiali: si partirà il 13 maggio. Il programma dovrebbe essere definitivo, anche se c’è la variabile Milano, che potrebbe qualificarsi per le final four di Eurolega. In quel caso dovrebbero cambiare le date all’interno dei playoff, senza però modificare il periodo di riferimento.

Virtus Bologna, la variabile Brindisi

La Segafredo, dopo il dritto e rovescio ricevuto da Kazan e da Milano, si è rimessa in sesto vincendo contro Treviso. La Vu è terza in classifica in questo momento, anche se può ancora sperare di arrivare seconda, superando Brindisi.

I pugliesi stanno affrontando un momento non semplice: l’allenatore, il vice e oltre sei giocatori sono positivi al Covid. Già rimandata la partita della scorsa settimana, anche in questo weekend difficilmente la Happy Casa potrà giocare contro Sassari. E, anche se riuscisse a contare un numero di giocatori minimo, non sarebbe al massimo delle forze. La Lega sta provando a ipotizzare la. eventuale data in cui recuperare la gara contro Sassari oltre a quella di Trento, con i friulani prossimi avversari della Virtus. La Segafredo continua ad allenarsi contando di giocare domenica, ma in questa situazione un ulteriore stravolgimento del calendario non è da escludersi.

Foto pagina ufficiale Facebook Virtus Bologna